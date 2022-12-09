盤中速報 - 雲品(2748)急跌-2.01%報58.4元，成交348張

雲品(2748-TW)近5分K跌速2.01%，09日09:04報58.4元，成交348張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價上漲6.46%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲1.76%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,607 張
  • 外資買賣超：+1,003 張
  • 投信買賣超：+501 張
  • 自營商買賣超：+103 張
  • 融資增減：+282 張
  • 融券增減：+263 張

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