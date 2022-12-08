盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.07%報59.2元，成交2,004張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.07%，08日10:26報59.2元，成交2,004張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價下跌0.36%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲2.63%。台灣加權指數下跌1.68%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+859 張
  • 外資買賣超：+533 張
  • 投信買賣超：+301 張
  • 自營商買賣超：+25 張
  • 融資增減：+162 張
  • 融券增減：+210 張

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