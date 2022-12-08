〈台股盤後〉電子權值領跌 價跌量縮失守月線收在14553點

台股今 (8) 日隨美股走跌，在權值股領跌下大盤跌逾百點摜破月線，呈現價跌量縮格局，在光電、太陽能與觀光等類股支撐下跌勢收斂，但終場下跌 76.97 點，收在 14553.04 點，失守月線，成交量縮至 1817.95 億元。

權王台積電 (2330-TW) 股價持續疲軟，早盤以 475 元開出後，股價持續平盤下震盪，終場下跌 3.5 元收在 471.5 元；聯發科 (2454-TW) 同樣遭資金調節終場下跌 11 元收在 705 元；鴻海 (2317-TW) 股價同樣有氣無力，今天以 102 元開出後股價持續在平盤膠著，終場翻黑下跌收在 101.5 元。

航運股中僅台航 (2617-TW)、裕民 (2606-TW)、新興 (2605-TW) 相對有撐，但漲幅不大約 1%~2%，航空雙雄華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 雙雙在平盤整理；貨櫃三雄陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 與萬海 (2615-TW) 同樣遭資金調節，股價同步在平盤震盪。

面臨股債雙殺，明年配息壓力山大的金融股同樣遭提款，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 分別下跌逾 1%、2%，彰銀 (2801-TW)、元大金 (2885-TW)、台新金 (2887-TW) 與台企銀 (2834-TW) 股價同樣下挫做收。

觀光股表現相對有撐，雲品 (2748-TW) 大漲逾 7%，八方雲集 (2753-TW) 也有 4% 以上漲幅。王品 (2727-TW)、華園 (2702-TW)、美食 - KY(2723-TW)、新天地 (8940-TW)、鳳凰 (5706-TW)、雄獅 (2731-TW) 也有 2% 以上漲幅。

光電族群中晶睿 (3454-TW)、中揚光 (6668-TW)、元晶 (6443-TW)、佳能 (2374-TW)、奇偶 (3356-TW)、國碩 (2406-TW)、宏齊 (6168-TW) 也有 2% 以上漲幅。