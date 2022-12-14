宴會需求大復甦 雲品婚宴接單看到2024年

隨著解封帶動第四季餐飲旺季發酵，連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 最新表示，年末尾牙活動、大型外燴和婚宴辦理需求湧現，12 月宴會業務有望接近歷年同期水準，而後市仍持續看旺，婚宴接單已看到 2024 年第一季。

雲品表示，自 12 月 1 日起宴席開放逐桌敬茶敬酒，境外移入病例數穩定下降，加上 12 月 10 日起也不再管制入境人數，有利餐飲宴會與飯店住房營運動能升溫。

雲品旗下君品 Collection 宴會平台業務中，桃園皇家薇庭的除夕圍爐宴已熱銷至 8 成滿，而尾牙和春酒已有數十場的接單量，婚宴接單則看到 2024 年第一季。

同時，台中蘭克斯特 (Lancaster House) 目前除夕圍爐宴包廂已客滿、大宴會廳已 8 成滿，年後春酒也有數十場的接單量，婚宴方面同樣接到 2024 年第一季。

另一方面，雲品甫接手的茹曦酒店餐飲服務，開始針對 SUNNY BUFEET 自助餐廳、除夕圍爐宴和尾牙春酒進行銷售推廣，宴會詢問度已大幅提高。雲品樂觀看待，宴會業務的復甦態勢明顯。

住房方面，雲品旗下君品酒店受惠於邊境解封，外籍旅客已成長近 2 成，至年底前的周末住房接近客滿，住房業務正在快速復甦中。