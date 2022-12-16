盤中速報 - 雄獅(2731)急拉2.73%報114.0元，成交696張

雄獅(2731-TW)近5分K漲速2.73%，16日09:02報114.0元，成交696張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雄獅(2731-TW)近5日股價上漲11.88%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲0.9%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,265 張
  • 外資買賣超：+1,014 張
  • 投信買賣超：+1,235 張
  • 自營商買賣超：+16 張
  • 融資增減：+99 張
  • 融券增減：+452 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+34.35%

$13,435

原投組報酬率

+26.34%

$12,634

投組標的成分

  • 40%

    撼訊

    6150

  • 20%

    麗臺

    2465

  • 20%

    連宇

    2482

  • 10%

    華擎

    3515

  • 10%

    摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞