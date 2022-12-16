盤中速報 - 雄獅(2731)急拉2.73%報114.0元，成交696張

雄獅(2731-TW)近5分K漲速2.73%，16日09:02報114.0元，成交696張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雄獅(2731-TW)近5日股價上漲11.88%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲0.9%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,265 張
- 外資買賣超：+1,014 張
- 投信買賣超：+1,235 張
- 自營商買賣超：+16 張
- 融資增減：+99 張
- 融券增減：+452 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.35%
$13,435
原投組報酬率
+26.34%
$12,634
投組標的成分
40%
6150
20%
2465
20%
2482
10%
3515
10%