〈台股盤後〉族群快速輪動 電子股接棒漲收復月線

由於美國公布 11 岳通膨數據低於市場預期，美股大漲連動亞股多數走強，台股加權指數今 (14) 日開平走高，終場上漲 216.4 點，收在 14739.36 點，站回月線之上，成交值 1893.32 億元，不過，多頭點火族群輪流接棒，改由電子股轉強，法人認為，收復月線後年底作帳行情可期，而聯準會接下來釋出的訊息將決定短線走勢。

強勢族群今日再度由電子股輪動登場，設計 IP 相關族群中，M31 漲停鎖死，晶心科、力旺、智原和世芯 - KY 均漲逾半根停板，是電子股最熱的一群。

電腦板卡族群處在低基期之際，也吸引逢低進場買盤，麗臺、華擎和撼迅均漲停，映泰、精英和承啟均漲超過半根停板，技嘉也漲 4% 之上。

UPS 族群中，碩天、盈正和旭隼連袂漲 4% 之上。

驅動 IC 相關業者中，晶宏、天鈺和聯詠漲幅在 4% 上下，普誠漲超過 3.5%。

反觀昨日走強的鋼鐵族群有部分賣壓，威致跌 6%，海光、聚亨、新鋼和新光鋼跌 3% 上下。

生技股漲跌互見，景岳跌超過 7%，台耀跌 6.6%，泰福 - KY、南光、神隆等跌 4% 之上，中化生、亞諾法和杏輝均跌超過 3%，雃博、生達、國光生、五鼎、葡萄王等也均遭壓在盤下，不過，寶齡富錦續漲 5%，中化、晶碩等漲 3% 之上。

統一投顧表示，美國公布 11 月通膨低於預期的利多後，化解短線翻空疑慮，指數回到月線上，延續多頭火種，目前靜待 FOMC 會議利率決策和會後聲明，提供市場更明確的利率展望後，看好接下來台股成交量有望放大，年底作帳行情可期。