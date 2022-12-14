法人看好兩優勢加持 明年台股先蹲後跳 電子優於傳產

美國通膨數據低於預期，台股今 (14) 日隨美股大漲再度站回月線，保德信投信認為，明 (2023) 年企業獲利衰退約 16%，但企業營運可望在上半年落底，加上有高殖利率助攻，研判台股將呈現先蹲後跳，而電子股將優於傳產族群。

美國 11 月 CPI 年增率 7.1% 低於市場預期，市場預期聯準會升息速度可望放緩，，激勵美股四大指數同步收紅，台股也大漲 216.4 點，收在 14739.36 點成功收復月線。

保德信大中華股票投資市場投資長郭明玉指出，台股產業已開始出現企業獲利下修趨勢，預估明年整體企業獲利將比今年減少約 16%，但這波企業獲利下修趨勢可望在明年上半年落底，隨後基本面將逐季走高。

郭明玉表示，景氣趨緩與庫存去化仍將持續影響台股走勢，尤其上半年走勢將受影響最深，但隨著全球疫情趨緩，中國的清零政策出現大轉彎，上半年主要以消費族群相對較有優勢。

此外，今年獲利亮眼的產業，將有助於反應在明年的配息表現，預估明年台股殖利率可望達 4%，在現金殖利率具吸引力的情況下，高殖利率族群也可望成為台股吸金焦點。

整體而言，台股明年走勢將呈現先蹲後跳，以類股來說，電子仍優於傳產族群，建議投資人可趁著上半年股市拉回走勢時逢低布局。

郭明玉認為，目前台股本益比僅有 10 倍，低於長期平均值也低於合理水位 13 至 14 倍。

此外，今年受地緣政治風險影響，外資對台股持續站在賣方，壓抑指數表現，但只要地緣政治風險解除，配合台股低基期優勢，有望見到外資回補，進而成為推升台股走勢的重要支持。