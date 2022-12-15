盤中速報 - 技嘉(2376)急拉2.19%報116.5元，成交19,624張

技嘉(2376-TW)近5分K漲速2.19%，15日09:38報116.5元，成交19,624張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
技嘉(2376-TW)近5日股價上漲5.94%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.62%。台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,243 張
- 外資買賣超：+65 張
- 投信買賣超：+1,209 張
- 自營商買賣超：-31 張
- 融資增減：-45 張
- 融券增減：+153 張
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+29.11%
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原投組報酬率
+23.36%
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投組標的成分
40%
3027
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