〈台股盤中〉電子股重掌兵符 漲逾200點站回月線

台股今 (14) 日在美國 CPI 低於預期、電子股重掌兵符下，盤中大漲 200 點，並重新站回月線，盤面上則以板卡族群表現最為強勢，今日量能也同步回溫，預估成交金額約 1900 億元。

台積電、鴻海以及聯發科今日均漲逾 1%，台達電、聯電、日月光投控也同步上漲，矽力 *-KY 大漲 6%、研華也漲約半根，智邦、聯詠，以及高價股的旭隼、緯穎、嘉澤等均有 3-4% 的漲幅。

電子股中又以板卡族群表現最為強勢，在顯卡價格止跌，去化加速，以及輝達 (NVIDIA) 及超微 (AMD) 新品上市激勵下，板卡廠業績可望回溫，麗臺、華擎、撼訊以及青雲飆上漲停，映泰大漲 7%、技嘉也漲約 5%。

傳產方面，貨櫃海運三雄獨弱，長榮及陽明均跌約 2%、萬海也同步走跌；台塑四寶則連袂走揚，台塑化、台化、南亞的漲幅均在 2% 之上，另外，巨大今日也展開反彈，上漲 2%。

不過，鋼鐵族群呈現一日行情，中鋼及大成鋼午盤前雖然力守紅盤，但威致下跌超過 5%、海光、聚亨、新光鋼、新鋼、佳大跌幅都在 2-3% 以上，燁興、彰源、志聯、中鋼構等也走弱。

生技族群同樣走勢震盪，松瑞藥挾缺抗生素的題材續攻漲停，中化也一度大漲 9%，寶齡富錦開盤重挫後走高，午前翻紅漲近 3%，美吾華、羅麗芬 - KY 等也漲 3-4%。

不過，台康生因 FDA 查廠時發現的藥品生產製造及設施相關缺失，今日股價開盤跳空跌停鎖死，持有台康生的台耀也受拖累，盤中重挫 7%，其他如泰福 - KY 跌 5%，永信、中化生、杏輝、雃博、神隆、南光、永信等也全面回檔修正，跌 3-4% 以上。