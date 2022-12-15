盤中速報 - 華夏(1305)急拉2.15%報26.1元，成交3,076張

華夏(1305-TW)近5分K漲速2.15%，15日09:34報26.1元，成交3,076張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華夏(1305-TW)近5日股價上漲17.91%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數下跌1.04%。台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,602 張
- 外資買賣超：+606 張
- 投信買賣超：+1,269 張
- 自營商買賣超：-273 張
- 融資增減：+2,230 張
- 融券增減：+263 張
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投組標的成分
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