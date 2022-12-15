盤中速報 - 東和鋼鐵(2006)急拉2.11%報53.2元，成交252張

東和鋼鐵(2006-TW)近5分K漲速2.11%，15日09:13報53.2元，成交252張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東和鋼鐵(2006-TW)近5日股價下跌0.19%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲1.56%。台灣加權指數上漲0.75%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-768 張
- 外資買賣超：-384 張
- 投信買賣超：-77 張
- 自營商買賣超：-307 張
- 融資增減：-274 張
- 融券增減：+11 張
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