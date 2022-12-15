交付情況改善但還不夠 瑞銀再砍全年iPhone出貨量預估

儘管 iPhone 交付情況有所改善，瑞銀 (UBS) 分析師預料 iPhone 14 Pro 系列的生產問題仍將繼續干擾蘋果，因而將 2023 會計年度的 iPhone 出貨量預期下修 700 萬支。

瑞銀此前預期，2023 會計年度第 1 季 (截至今年 12 月) 的 iPhone 出貨量約為 8300 萬支，但現在將其調降 5% 至 7900 萬支，因交貨時間拉長，第 2 季 (截至明年 3 月) 出貨量預估將下滑至 5800 萬支。

整體來看，瑞銀將 2023 會計年度全年 iPhone 出貨量預估值，自先前的 2.39 億支下修至 2.32 億支，2024 會計年度出貨量預期則維持 2.39 億支不變。

瑞銀分析師 David Vogt 表示，與上周和兩周前相比，中國、美國在內多數市場的 iPhone 等待時間均有改善，顯示供應鏈中斷情況正在緩解，但他認為改善幅度還不夠。

他指出，中國地區的 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 等待天數從上周的 36 天減至 28 天，美國地區從一周前的 25 天減少到約 23 天，但生產延誤仍使交貨時間落在所有重要假期之後。

儘管如此，瑞銀對蘋果的目標價仍維持每股 180 美元不變，較周三 (14 日) 收盤價高出 25.7%。該股周三收盤下跌 1.55% 至 143.21 美元，今年已跌約 20%。