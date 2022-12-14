合庫銀董座：今年年終力拚4.6個月基本盤不變

股債雙殺拖累金融業獲利，市場關注銀行今年年終表現，合庫銀董事長雷仲達表示，今 (2022) 年年終目標是「穩住 4.6 個月的基本盤」，但也坦言要比照去年大幅度調薪有困難。

合庫銀去年的年終獎金加員工酬勞，平均超過 8 個月，合庫銀員工關切今年年終是否仍可維持去年水準，對此雷仲達表示，今年受股債投資與匯兌損失，加上去年基期太高，銀行前 3 季獲利表現不佳，直到 11 月才恢復成長態勢。

由於銀行年終向來與獲利連動，因此雷仲達受訪時說，今年的獎金包括「2 個月的年終獎金、2.6 個月績效獎金 (合計共 4.6 個月)」外，如加上 2 個月的員工酬勞，預估銀行年終至少還有 6 個月以上的水準。

至於調薪部分，合庫銀今年調薪幅度高達 6.67%，合庫銀工會關注今年的調薪幅度，對此雷仲達則說，今年加薪除與獲利好有關，另有 4% 是配合政府調薪政策，但今年獲利較不理想，坦言很難再有這麼高的調幅。

合庫金 (5880-TW) 核心子公司合庫銀今 (14) 日與合庫銀工會舉行團體協約簽約儀式，合庫銀在 2005 年民營化後就與工會簽訂第一次團體協約，是當時唯一在民營化前完成簽訂團體協約銀行，本次為第 6 次簽訂團體協約。