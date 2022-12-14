中國祭補貼助力中芯擴成熟製程 聯電營運恐承壓

路透社報導，中芯國際 (SMIC)正衝刺 28 奈米成熟製程晶片產能，加上中國政府傳為反擊美國禁令，將砸下超過人民幣 1 兆元扶植本土半導體產業；隨著中國祭出高額補貼，市場憂心，成熟製程晶片恐掀起價格戰，將對擁有 28 奈米產能的聯電 (2303-TW) 與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 營運帶來壓力。

繼荷蘭鬆口有意配合美國加強管制出口大陸先進晶片生產設備後，日本近期也證實將跟進採取適當措施，美、荷、日三國聯手封殺中國先進晶片生產設備聯盟似乎已成形。

為反擊美國聯手荷蘭與日本祭出的先進晶片設備禁令，中國傳出正在研擬規模超過人民幣 1 兆元的半導體產業支援計畫，要透過補貼與稅收抵減等形式，推動國內半導體生產與研究，盼達到自給自足目標。

外媒報導也指出，中芯國際正在提高 28 奈米成熟製程產能，若中國政府祭出高額補貼，中芯可能藉此以低價銷售晶片，將對 28 奈米市場供給帶來衝擊；為避免價格戰，美國可能準備以更嚴格的出口限制牽制。

受美國出口管制措施影響，中芯目前幾乎已無法生產先進晶片，轉而更大力發展成熟技術，2020 年以來共宣布興建 4 座晶圓廠，目前已在北京、深圳、上海等三地啟動三大投資建廠計畫。

業界人士指出，中芯若能完成三大計畫項目，月產能將跳增至目前的 3 倍以上，超越聯電、格芯，成為第三大晶圓代工廠。

隨著明年起將起進入成熟製程產能開出高峰期，尤其 28 奈米製程是各家廠商擴產重點，未來競爭將更激烈，聯電先前也認為，明年 28 奈米製程產能可能供過於求，但公司長約覆蓋率達 80%，預期仍將維持成長；不過，市場認為，中芯若挾補貼大打價格戰，聯電市占率恐遭蠶食鯨吞。