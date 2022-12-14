公平會同意展延大麥聯合行為許可 助3業者降低採購成本

台灣飼料用大麥幾乎全仰賴進口，福懋油 (1225-TW)、福壽 (1219-TW)、統一 (1216-TW) 三家業者向公平會申請聯合行為例外許可展延，公平會今 (14) 日決議同意展延 5 年，至 2027 年 12 月 31 日止，將有助企業降低採購大麥成本。

飼料穀物已成為世界各國畜禽所需最重要的能量原料，大麥為飼料穀物原料之一，但我國因地處亞熱帶，氣候不適於大麥的生產，國內缺乏大面積種植，因此每年飼料用所需的大麥，幾乎全仰賴進口。

公平會指出，福懋油脂股份有限公司、福壽實業股份有限公司及統一企業股份有限公司等 3 家事業，為共同採購合船進口大麥，日前已申請聯合行為例外許可，以加強貿易效能，經公平會附加負擔予以許可。

此次因聯合行為例外許可期限將屆，因此，福懋公司等 3 家業者委託台灣區大麥製品工業同業公會，依公平交易法規定申請延展許可期限，公平會今天展開第 1629 次委員會議，同意許可延展 5 年，期限自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止。

公平會認為，大麥採行共同採購及合船進口方式輸入國內，可降低進口成本，分散風險，節省採購成本，可回饋給下游飼料業者。

另外，本次聯合行為參與業者進口量占我國大麥進口量比例與前次相比明顯減少，占飼料用量比例也無更加集中，且國內尚有其他家事業進口大麥生產飼料等產品，本聯合行為對相關市場影響有限。