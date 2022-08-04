〈英業達攻車電〉攜手恩智浦策略合作 攻五大車用電子應用

代工大廠英業達 (2356-TW) 今 (4) 日宣布，與汽車半導體廠商恩智浦 (NXPI-US) 展開策略合作聯盟，雙方初期將鎖定在五大車用電子應用，英業達董事長卓桐華表示，英業達車電著重布局電控領域，希望藉由國際大廠技術導入到設計產品中，加速汽車轉型行動智慧邊緣，並為下一代汽車電子提供創新基礎。

英業達與恩智浦這次發表合作聚焦在五大應用，包含超寬頻 (Ultra-wideband) 智慧汽車門禁系統、中央網關 (Central Gateway)、車規級服務器 (Vehicle Grade Server)、智慧電子座艙 (e-Cockpit)、車規級無線充電 (Wireless Charger) 等。

卓桐華表示，車用電子涵蓋電池、電機、電控等三大領域，其中，英業達會鎖定電控領域為主，並積極與國際大廠合作，目標客戶除電動車廠外，也會鎖定燃油車客戶，也代表英業達正從伺服器跨向車載電子領域，並以將汽車變為行動辦公室 (Server In Car) 為最終目標。

英業達車用電子研發中心副總經理李瑞進表示，現在全球每五台車用伺服器就有一台是採用英業達的產品，估算未來每年汽車數量將上看 8500 輛，商機龐大，並透露目前英業達在全球車電產能布局鎖定中國、歐美市場，包含在重慶、上海、台灣、墨西哥、捷克等地都設有產線。

李瑞進也補充，目前英業達車電領域研發人員約有近 400 人，預估 2025 年將進一步成長至 600 人以上。

恩智浦半導體台灣區業務副總經理臧益群則表示，與英業達合作後，將透過分享恩智浦在汽車電子領域的領先技術、產業經驗，深化與客戶及夥伴合作，持續推動在地汽車電子生態系統發展。

英業達今日也在桃科廠展示新概念車，展現英業達在汽車安全、資安領域耕耘多年的成果，同時產線也陸續獲得 ISO 26262、ISO/SAE 21434、ISO 21448 等認證，並與夥伴合作獲得一線車廠青睞。