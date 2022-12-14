〈焦點股〉年底交車熱 汽車雙雄股價飆風

儘管缺車問題未解，和泰車、裕日車、汎德永業 11 月營收仍繳出雙增的好成績，多家車商明年起也將調漲新車售價，再催出一波年底買氣，汽車股今 (14) 日躍居盤面多頭指標之一，裕隆大漲逾半根停板，和泰車也有 4% 以上的漲幅，汽車零組件相關個股也表現不俗。

在買盤追捧下，上市汽車類股盤中大漲超過 3%，其中，裕隆勁揚超過 5%，一度來到 68.5 元，站穩短均之上；同集團的裕日車，股價重返 200 元大關，最高來到 205 元、漲幅 4.6%；江申、中華也都在盤上表現。

和泰車今天股價擺脫頹勢，盤中放量大漲近半根停板，最高來到 627 元，站上月線。汽車零組件同獲買盤青睞，瑞利亮燈漲停，為升、東陽、大億、耿鼎、車王電、麗清、英利 - KY 等多檔漲勢也相當強勁。

國產車商近來紛紛宣布漲價消息，裕隆集團旗下裕日車表示，受原物料、運輸成本大增與匯率影響，自 2023 年 1 月 1 日起，NISSAN 正式調整國產車 KICKS、ALL NEW SENTRA 與進口車 ALTIMA 2023 年式建議售價，漲價區間為 1.5 萬至 6 萬元。

和泰車隨後跟進漲價，台灣市場最暢銷的豐田 Corolla Cross 與 Altis 兩款國產神車，價格上調 1.5 萬 - 1.6 萬元；Sienta、Yaris、Vios 等國產車，也調漲 1 萬 - 2 萬元。豐田品牌進口車方面，銷量最多的休旅車 RAV4 最多漲 4.1 萬元；轎車 Camry 調漲 2.6 萬 - 3.1 萬元。

儘管缺車問題尚未完全緩解，和泰車 11 月營收仍繳出 210.76 億元，月增 1.59%、年增 12.85%；累計前 11 月營收 2183.02 億元，年減 1.84%。

裕日車 11 月營收 23.7 億元，月增 5.16%、年成長 35.2%，為 4 個月新高，累計前 11 月營收 216.6 億元，年減 6.16%。汎德永業 11 月營收 38.3 億元，月增 17.9%、年增 11.9%，累計前 11 月營收 405.8 億元，年增 4.4%。