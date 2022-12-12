高盛總裁：中國重新開放恐見崎嶇 增加負面風險

高盛集團總裁 John Waldron 表示，中國重新開放的道路可能會「崎嶇不平」，再加上歐洲和美國出現溫和衰退的情況，可能導致經濟環境更加嚴峻。

Waldron 在上海的外灘金融峰會上透過視頻連線表示，這顯然會對增長產生一些負面影響。

這些言論凸顯金融機構如何評估中國清零政策轉向，以及地緣政治緊張局勢和交易低迷的影響。

隨著全球銀行正在悄悄裁掉專注於中國的業務，人們愈加懷疑，中國是否能如預期般在金融領域順利開展。不過，Waldron 表示，高盛在中國的業務表現良好，主要是資本市場。

他說，高盛還希望在中國的資產管理行業發揮更大的作用。高盛和中國工商銀行在中國的理財合資公司 6 月獲准開業。

除此之外，高盛在最新報告中指出，隨著中國取消疫情限制並重新開放經濟，推動進口和海外旅遊需求增加，香港、泰國和新加坡可能成為最大的受益者。

高盛經濟學家 Hui Shan 和 Goohoon Kwon 在周日 (11 日) 發布的報告中預估，隨著出口和旅遊收入的攀升，香港的 GDP 估計可能增長 7.6%，而泰國的 GDP 可能增長 2.9%。

報告寫道，這些估計所根據的假設，是中國目前正在進行的重新開放，將使國內需求增加 5 個百分點，並將國際旅行推回到 2019 年的水準。