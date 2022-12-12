德銀調查：2023年美股最大風險有三

一如上周生產者物價指數 (PPI) 高於預期對美股造成的衝擊，市場對通膨前景仍持觀望態度。

此外，本周的 Fed 會議的重點可能會是主席鮑爾反對近期市場呼籲的金融寬鬆政策。

將這些因素與對企業獲利成長放緩和美國經濟衰退的預期相結合，2023 年美股的不確定性比比皆是。

由資深策略師雷德 (Jim Reid) 領導的德意志銀行團隊在 12 月 7 日至 9 日針對 866 名金融專業人士進行的一項新調查中，評估了明年美股面臨的最大風險。

根據德意志銀行的調查，比預期更糟的經濟衰退，將成為明年最大的市場風險。

有趣的是，只有 6% 的市場參與者認為中國放鬆疫情管制是一個很大的風險；這一點很不尋常，因為過去兩個月美股因對中國是否重新開放管制的擔憂而劇烈波動。

其次，經濟成長緩慢、失業率上升以及通貨膨脹率居高不下，也是 2023 年的主要市場風險，這讓投資者感到不安。

有 62% 受訪者預計美國有很高的滯脹風險，高於 2021 年 10 月調查的 33%；對歐洲和英國滯脹風險的看法更悲觀，分別高達 86% 和 92%，高於 2021 年 10 月時的 42% 和 63%。

最後，關於經濟衰退，下次經濟衰退帶來的痛苦程度會是 2023 年的一個大話題。

受訪者認為美國在 2023 年陷入衰退的可能性為 78%，這與德意志銀行 9 月調查金融市場專業人士時的結果大致一致。