台積電回神、高價股吸金 台股大漲216點收14739點 站回月線

美國通膨持續緩解，美股周二全面走揚，台股今 (14) 日開高走高，電子權值股扛起多頭大旗，高價股吸金，塑化、汽車等傳產股也來助攻，帶動加權指數終場大漲 216.4 點或 1.49%，終場收在全場最高 14739.36 點，收復月線，成交值 1893.31 億元。

櫃買指數終場上漲 3.12 點或 1.67%，終場收在 189.41 點，成交值 636.22 億元。上市櫃成交值合計 2529.53 億元。

電子權值股回神，台積電今天領漲，終場以 479.5 元作收，漲幅 1.91%；聯發科也站穩 700 元之上，收漲逾 1%；國巨、瑞昱、聯詠、研華、華碩等產業指標股同步走揚；矽力 *-KY 重返 500 元，放量大漲超過 8%。

金融股方面，金控雙雄富邦、國泰陷入整理，均以小跌作收，不過，兆豐金、第一金、玉山金、上海商銀等獲得買盤青睞，股價上漲 1-2%。貨櫃三雄回檔，長榮、陽明均下挫近 2%。台塑四寶同步扮演上攻主力，台塑化最強上漲逾 2%。

矽智財 (IP) 概念股今天躍居盤面多頭指標，M31 股價直奔漲停板，晶心科大漲 6%，力旺、智原、世芯 - KY、創意上漲 3-5%。高價股一片紅通通，大立光上漲近 3% 穩居股王，股后信驊也勁揚 4.6%，重返 2000 元，其他包括旭隼、緯穎、嘉澤、譜瑞 - KY、祥碩等，漲勢都相當凌厲。

多家車商明年起將調漲新車售價，催出一波年底買氣，在買盤追捧下，上市汽車類股指數大漲超過 3%，裕隆一度漲逾半根停板，裕日車股價重返 200 元大關，和泰車也有 5% 的漲幅，汽車零組件表現不俗，瑞利亮燈漲停，為升、東陽、大億、耿鼎、車王電均獲資金進駐。

市場傳出巨大協調供應鏈夥伴延展 12 月起的未來約 3 個月的供貨付款票期並減少訂單，造成巨大股價昨日收盤暴跌 8%，但今日賣壓舒緩，自行車族群紛紛走強，巨大反彈逾 4%，收 214.5 元，桂盟、美利達、明係都走強。