台股漲逾200點 外資回頭大買 三大法人買超160.44億元

美國 CPI 數據轉佳，多頭信心大振，台股今 (14) 日由電子股領軍，台積電強漲近 2%，高價股吸引資金進駐，塑化、汽車等傳產股也表現不俗，加權指數終場大漲 216.4 點，收在全場最高 14739.36 點，收復月線。三大法人均站買方，合計買超 160.44 億元。

觀察法人資金動向，外資回頭買超 145.64 億元；投信買超 9.11 億元；自營商轉買，共買超 5.59 億元，終結連 10 賣。三大法人合計買超 160.44 億元。

電子權值股方面，權王台積電今天一吐悶氣，股價強彈 1.91%，終場收在 480.5 元；聯發科站穩 700 元之上，收漲逾 1%；國巨、瑞昱、聯詠、研華、華碩等產業指標股同步走揚；矽力 *-KY 重返 500 元，放量大漲超過 8%。

高價股一片紅通通，大立光上漲近 3% 穩居股王，股后信驊也勁揚 4.6%，重返 2000 元，其他包括旭隼、緯穎、嘉澤、譜瑞 - KY、祥碩等，漲勢都相當凌厲。矽智財 (IP) 概念股躍居盤面多頭指標，M31 股價直奔漲停板，晶心科大漲 6%，力旺、智原、世芯 - KY、創意約上漲 3-5%。

金融股方面，金控雙雄富邦、國泰陷入整理，均以小跌作收，不過，兆豐金、第一金、玉山金、上海商銀等獲得買盤青睞，股價上漲 1-2%。貨櫃三雄回檔，長榮、陽明均下挫近 2%。台塑四寶同步扮演上攻主力，台塑化最強上漲逾 2%。

多家車商明年起將調漲新車售價，催出一波年底買氣，在買盤追捧下，上市汽車類股指數大漲超過 3%，裕隆一度漲逾半根停板，裕日車股價重返 200 元大關，和泰車也有 5% 的漲幅，汽車零組件表現不俗，瑞利亮燈漲停，為升、東陽、大億、耿鼎、車王電均獲資金進駐。