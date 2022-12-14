〈焦點股〉巨大恐慌性殺盤舒緩 自行車族群走強

由於市場傳出巨大 (9921-TW) 協調供應鏈夥伴延展 12 月起的未來約 3 個月的供貨付款票期並減少訂單，造成巨大股價昨 (13) 日收盤下殺 8.04%，但今日賣壓舒緩，也帶動自行車族群走強，證券分析師張陳浩指出，昨日巨大遭遇的強大賣壓可視爲市場已初步反應景氣的走淡。

張陳浩表示，以巨大的股價目前位階來看，巨大股價反映產業景氣轉變之後，依法人進出研判，恐慌性殺盤已漸獲舒緩，有利於巨大股價在此築底，未來最重要的觀察重點在於巨大的庫存去化是否順利。

巨大昨日天盤中高達 6000 張的成交大量，盤中巨大一度遭打人跌停價 202 元，同時，終場巨大股價下跌 8.04%，以 206 元作收，下跌 18 元，張陳浩指出，以法人對巨大的買賣超動向來看，外資賣超 263 張、投信買超 203 張及自營商賣超 27 張的進出來看，顯示昨天的巨大股價盤中重挫，已足以反映全球自行車供應鏈出現庫存壓力，且進入產業銷售淡季的景氣下滑的產業景氣榮枯反映，且法人並沒有加入恐慌殺出的行列。

巨大股價今天以 205 元開出，盤中上漲 3%，最高價達 212 元，同時，巨大股價的走高，也帶動類股走揚，包括桂盟 (5306-TW)、美利達 (9914-TW)、明係 (6804-TW)、愛地雅 (8933-TW) 都走強。

巨大 2022 年前 11 月營收 864..28 億元，年增 14.56%，並已超越 2021 年全年的 818.4 億元，全年營收確定將改寫歷史新高，同時，巨大鎖定以 E-Bike(電動輔助自行車)、女性自行車市場及周邊零組件產品的銷售，為主要成長動能。

巨大 2022 年 11 月營收爲 76.07 億元，月減 4.19%，年增 8.52%，累計前 11 月營收 864..28 億元，年增 14.56%。

巨大 2022 年的前三季營收 708.74 億元，毛利率 23.25%，年減 1.46 個百分點，稅後純益達 56.3 億元，年增 16.5%，每股純益 15.01 元。

巨大 2022 年前 11 月營收 864..28 億元，年增 14.56%，並已超越 2021 年全年的 818.4 億元，全年營收確定將改寫歷史新高，同時，巨大鎖定以 E-Bike(電動輔助自行車)、女性自行車市場及周邊零組件產品的銷售，為主要成長動能。

巨大 2022 年 11 月營收爲 76.07 億元，月減 4.19%，年增 8.52%，累計前 11 月營收 864..28 億元，年增 14.56%。

巨大 2022 年的前三季營收 708.74 億元，毛利率 23.25%，年減 1.46 個百分點，稅後純益達 56.3 億元，年增 16.5%，每股純益 15.01 元。

具有會計師資格的證券分析師張陳浩強調，巨大與包括日本大廠等供應商，協商未來約 3 個月事件，純屬極正常的買賣雙方協商未來交易付款條件協商，也不是對已交付貨款票據的要求延後支付，只是市場對於「延票」的認知太過敏感也太沉重。