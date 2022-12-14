經濟衰退陰霾壟罩 Q4企業樂觀指數創去年首季以來新低

升息循環引發經濟衰退隱憂，連帶拖累企業看淡前景，根據鄧白氏調查，第 4 季企業樂觀指數 (BOI) 指數為 81.4，較前一季下降 24.7%，是去 (2021) 年第 1 季以來新低，包括企業對銷售量、浄利潤、新訂單、雇用員工數以及備貨水準等 5 項指標的樂觀程度為自 2021 年以來最低。

鄧白氏表示，受到 Covid-19 疫情與烏俄戰爭影響影響國際物價走揚，儘管供應鏈斷鏈問題趨緩，但因國際能源、糧食價格持續處於高檔，加上聯準會連續 4 次升息與台幣貶值的壓力，使得台灣第 4 季整體企業樂觀指數降至近兩年來的低點。

以產業類別來看，比起第 3 季，製造業的企業樂觀指數從 104.7 降至 74.2，服務業的企業樂觀指數則是從 113.4 下降到 92.5。

調查發現，包括銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、雇用員工數與備貨水準等 6 大參數均比第 3 季下降，其中銷售量、淨利潤、新訂單等 3 個項指標有超過 10% 的降幅。

鄧白氏表示，今 (2022) 年第 3 季開始，隨著防疫規定鬆綁與邊境開放，帶動餐飲與觀光產業前景看好，但也因為疫情紅利消失，使得疫情期間受惠的科技業與運輸產業成長趨緩，前景相對看淡。

鄧白氏指出，受到基本金屬與塑化等傳產貨類需求疲弱，拖累出口衰退，而今年以來聯準會大幅升息，導致台美利差持續擴大，整體而言，在疫情紅利消失、通膨壓力、外需疲軟等各項因素影響下，第 4 季企業樂觀程度不論是較上一季以及去年同期均大幅下降。

在就業市場方面，本調查發現，雇用員工數的樂觀程度整體比上一季下降 7 個百分點，呈現連續三季下降，是 2021 年以來的低點。

以產業別來看，飯店和餐飲業在銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、雇用員工數等 5 項指標皆最樂觀；但批發與零售業造業在銷售量、淨利潤、銷售額、備貨水 準與員工人數等 5 個方面相對都不樂觀，整體而言，本季最樂觀產業為飯店和餐飲業；最悲觀產業為批發與零售業。