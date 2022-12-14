大宇資Q4認列仙劍IP貢獻EPS 7元 明年將推至少6款新作

遊戲廠大宇資 (6111-TW) 認列旗下安瑞 - KY (3664-TW) 虧損使第三季每股純益轉虧，不過，第四季安瑞虧損將收斂，加上認列仙劍奇俠傳中國 IP 交易 6 億元，約貢獻 EPS 7 元，法人看好全年可賺一個股本；展望後市，董事長凃俊光表示，明年將推出超過 6 款遊戲新作，本業營運看增。

安瑞董事長連建欽表示，公司持續瘦身，預計今年底將處分虧損子公司，明年印度業務持續成長、手握非洲金融機構資安訂單，並重點布局地端、雲端業務，針對東南亞等地推出 SaaS 服務，營運可望轉虧為盈，貢獻大宇資獲利。

本業方面，凃俊光表示，公司持續主攻單機遊戲，明年將推出超過 6 款新遊戲，其中「台北大空襲」預計將於 1-2 月推出，加上明年「女鬼橋 2」可望亮相，搭配電影推出，為營運添動能。

大宇資表示，今年推出的「仙劍客棧 2」、「女鬼橋 - 開魂路」、「海平線無盡旅程」都是自行開發的熱銷遊戲，除 Steam 平台外，近期也看出 Switch 銷量有提升趨勢。

除遊戲本業外，大宇資近年來跨足多角化經營，目前旗下子公司包括全達 (8068-TW)、合正 (5381-TW)、星宇互娛、安瑞 - KY、紅陽科技等，業務涵蓋第三方支付、IC 通路、PCB、資安等。