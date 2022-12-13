監理法規躍企業營運風險之首 逾8成台CEO對未來3年景氣有信心

KPMG 安侯建業會計師事務所今 (13) 日發表《2022 台灣 CEO 前瞻大調查》，調查發現影響台灣企業五大風險中首推監管法規風險 (22%)，從去年的第六名躍居第一大風險；調查也發現，8 成以上 CEO 對未來 3 年國家景氣發展有信心。

根據 KPMG 調查，台灣企業認為影響經營的五大風險分別為：監管法規風險 (22%、) 環境氣候變遷 (18%)、新興 / 顛覆性科技風險 (16%)、數位網路安全 (12%)、屬地主義風險 (8%)。

KPMG 安侯建業主席陳俊光認為，法規監管風險躍居企業心中的第一大風險，主要是因應地緣政治與企業發展，使全球各國監管法規力道不斷增強，ESG 永續經營與淨零排碳規範、美國晶片法案、ISO 資訊安全認證、國際金融財稅法遵、新興科技的相關法規等，皆使企業在國內外的營運風險逐漸提高，成為企業聲譽與財務上的隱憂。

陳俊光指出，過去幾年受中美貿易戰、脫歐等議題，屬地主義風險不時影響台灣企業布局策略，今年因俄烏戰爭及美國晶片法案等，地緣政治議題再次引發關注，且被 CEO 們視為第五大風險。

陳俊光指出，疫情衝擊與供應鏈變動重組讓企業承受重大壓力，近期國際地緣政治緊張局勢與中國面對疫情清零政策，一再衝擊生產與勞動力市場，受訪 CEO 普遍認為，自家企業在未來三年將採取製造地點多元化為首要策略，擬在東南亞與拉丁美洲國家增設生產據點。

KPMG 表示，當生產基地更貼近市場時，除了可以縮短物流時間與成本、減少碳排放，並分散供應鏈風險。

調查也發現，面對未來三年的信心程度，超過 8 成的台灣 CEO 在「國家景氣發展 (82%)」與「所屬企業前景 (86%)」有信心，與全球及亞太區的程度相近。

KPMG 安侯建業執行長吳麟認為，台灣企業雖然走出疫情陰霾，進入新常態，在營運策略上也已轉變思維創造新興服務，但 CEO 仍有所憂慮，除防疫疲勞後所留下的不確定性外，包括升息、通貨膨脹與可預期的衰退的經濟因素等，都將成為企業挑戰。

展望 2023 年，吳麟也提到，儘管全球經濟除延續今 (2022) 年下半年疲弱態勢，各項預測與企業調查也顯示未來面臨經濟衰退是可預期的，但仍有 32% 台灣 CEO 認為此次全球的衰退是溫和短暫的。

但要注意的是，有 80% 的台灣 CEO 認為，經濟衰退將可能讓未來三年企業的成長預期全然翻盤，台灣站全球供應鏈的關鍵位置上，加上持續面臨地緣政治風險、全球金融波動、氣候永續等影響，經貿表現預期也隨著全球狀態而不斷浮動。