台灣中小企業永續策略比重低 六成公司指向全因一大挑戰

根據星展集團調查，台灣有 77% 中小企業將永續視為策略重點，比重低於亞洲平均 83%，61% 的中小企業認為，在落實社會責任與獲利之間取得平衡，是其推動永續最大的挑戰。

星展集團最新發布的「中小企業領袖永續觀點大調查」，超過一半 (57%) 的企業主認為難以評估企業投資 ESG 的報酬率，及取得企業內部認同與支持 (56%)。

對台灣中小企業來說，在落實 ESG(75%) 及衡量、揭露其表現 (70%) 等方面最需要專業協助，其次則是法規遵循和政策 (57%) 及資金支持 (53%)。

此外，調查也發現，台灣約有 77% 的中小企業負責人將永續視為策略重點，比重低於亞洲平均 (83%)，同時也有許多台灣中小企業以實際行動實踐永續，目前約已提撥 20% 的預算推動永續行動，是亞洲國家中第二高，略低於中國、香港的 21%。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川指出，中小企業是亞洲眾多經濟體的支柱，提供市場重要的就業機會，更為該地區生產總值作出重大貢獻，在台灣中小企業更是支撐台灣經濟的重要命脈。

星展銀行積極耕耘中小企業放款，截至 2022 年 10 月，星展銀行 (台灣) 中小企業業務放款餘額達新台幣 288.1 億元，位居各大外商銀行之首，占所有外商銀行放款總額約 46%。

星展集團與彭博社 (Bloomberg) 發布的「中小企業領袖永續觀點大調查」，針對亞洲重要市場，包含新加坡、印度、香港、台灣、印尼、中國等地，訪談對象超過 800 位中小企業負責人。

