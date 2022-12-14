精測攜手美半導體測試設備廠Cohu 搶攻5G、ADAS市場

精測 (6510-TW) 今 (14) 日宣布，與美國半導體測試設備廠 Cohu(COHU-US) 正式簽訂合作意向書，雙方在半導體測試市場提供高階探針卡與測試介面解決方案達成合作協定，搶食 5G 與汽車先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等市場。

精測指出，5G 和 ADAS 感測器測試介面與儀器設備，隨著晶片高頻與微小化的發展趨勢，面臨嚴峻的高複雜測試挑戰，因此精測以先進半導體測試介面技術，結合 Cohu 在毫米波射頻的探針頭及測試座技術，雙方將共同推出最佳化的統包測試介面解決方案，降低客戶成本，並縮短商品化時程。

雙方看好，透過兩家公司的研發及製造資源整合，將可實現速度性能大於 60GHz 的多晶片測試介面量產。

此外，兩家公司合作也將擴展至半導體測試用晶圓探針卡，以及封裝後的最終 (FT) 測試介面解決方案，為台灣和全球客戶提供高效能產品服務，Cohu 也將進一步推廣精測 MEMS 探針技術，擴大布局 2027 年達 36 億美元的探針卡市場。

精測總經理黃水可表示，精測運用先進測試介面製造和 MEMS 探針技術，在半導體市場提供彈性、結構完整的產品服務，透過整合 Cohu 的核心高頻射頻 (RF) 和熱管理技術，將大規模提供完整測試解決方案，滿足客戶的測試要求。

Cohu 總裁兼首席執行長 Luis Müller 指出，5G 和先進製程快速滲透，增加對高效能、高經濟效益解決方案的需求，此次將利用雙方優勢為客戶提供更大的價值。