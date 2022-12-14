存股族注意！帶你瞭解14檔市場熱門存股標的，並用3指標判斷股票增值潛力！

相較於成長股，價值股多半擁有本益比低、現金殖利率較高等特質，且大多是獲利穩定、大型且股價波動較小的公司。

價值型公司具競爭對手難以模仿或超越的優勢，擁有穩固市場地位，例如大家熟知的可口可樂，具有品牌力及銷售通路等優勢，使得它擁有長期對抗同業競爭的能力，是價值股的代表。

那要怎麼找出兼顧獲利、波動度又高的個股呢？本篇就來和大家分享！

一、 豐存股熱門標的排行

根據資料統計，豐存股存股人數由多到少排行如下

二、 利用 3 大指標判斷增值潛力

市場上充斥的非常多的資訊，舉例而言，基本面的資訊經常像是下列的方式呈現

1. 這間公司雖已有手機客戶的庫存降至 2~3 個月前的水準，但公司表示客戶對拉貨態度還是相當謹慎，未來將持續觀察需求回溫態勢。

2. 這間公司因鄭州廠的疫情封控事件影響到 iPhone 14 Pro 及 Pro Max 11 月份出貨及營收。

3. 這間公司 4Q22 累積達成率 71%，在伺服器電源、樓宇自動化、電動車周邊需求帶動下，營收優於預期

那要如何做投資決策呢 ？對此永豐投顧採三大指標分別是 殖利率、波動度、股票評價三大指標來判斷個股應該採取怎麼樣的加減碼策略

本次從 14 檔中精選 5 檔 股價波動率高評價低且增值潛力較大之標的，適合有想買房、結婚等人生規劃族群參考。

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本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險