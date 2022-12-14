〈台幣〉股匯齊揚 升值逾1角衝破30.7、30.6兩道關卡

美國 11 月 CPI 數據顯示通膨正在放緩，加深了外界對 Fed 放慢升息步調的預期，美元指數應聲重挫，新台幣兌美元匯率今 (14) 日擺脫盤整格局，強勢升值逾 1 角，一口氣升破 30.7、30.6 元兩道關卡，最高來到 30.58 元，呈現股匯齊揚走勢，台股勁揚近 200 點，站上 14700 點及月線關卡。

新台幣匯率昨天連 2 貶，收在 30.724 元，下探 2 周低點，今天再美國 CPI 數據佳的激勵下，拋匯潮出籠，助攻新台幣升值 1.44 角，重返 30.5 字頭，最高衝上 30.58 元，為逾 1 周以來新高，外資積極回流。

美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7.1%，低於市場預期的 7.3%，較前值 7.7% 大幅回落，創今年 1 月以來最小單月漲幅；扣除食品和能源成本的 11 月核心 CPI 年增 6%，也低於市場預期。聯準會 (Fed) 於台灣時間周四凌晨升息兩碼的決策已箭在弦上。

台股方面，資金回流大型權值股，台積電強彈 1.8%，聯發科、鴻海、大立光等電子指標股均表現強勢，航運股熄火，金融股普遍走揚，加權指數盤中勁揚近 200 點，最高來到 14718 點，收復月線及 5 日線。

美元指數周三重挫近 1%，回落至 104，根據中國外匯交易中心統計顯示，人民幣匯率中間價今天為 6.9535 元，升值 2.11 分。