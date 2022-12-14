〈紐約匯市〉美11月CPI升幅緩 美元指數貶近六個月新低

美國公布上月消費者物價指數 (CPI) 增幅顯示通膨正在放緩，強化了外界對於聯準會 (Fed) 在周三 (14 日) 會議結束後放慢升息步調的預期，美元指數周二 (13 日) 暴跌至近六個月新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 重貶 1.04%，至 104.04，為 6 月以來最低。

隨著汽油和二手車成本下滑，美國 11 月總體 CPI 年增 7.1%，增幅是去年 12 月以來最小，且低於市場預期，排除波動性較大的汽油和食品成本後的核心 CPI 年增 6%。

Moneyfarm 投資長 Richard Flax 表示：「這是一個積極的信號，顯示通膨已慢慢從非常高的地方降至央行希望的水平。從更長期的角度來看，這是一個漫長的過程，但仍顯示通膨將開始降溫至 2% 目標，這對家庭和風險資產來說是正向的。」

聯邦基金期貨價格也反映較低的終點利率，期貨市場預測終點利率將在 5 月達 4.8%，低於上月底的 5.1%。

Flax 表示：「市場普遍認為利率高峰可能略低於 5%，我們認為這會在明年第 2 季的某個時候達到。」

數據公布後，美元兌主要貨幣全面下挫。歐元兌美元挺升 0.88% 至 1.0628 美元，英鎊兌美元漲 0.8% 至 1.2365 美元，均為六個月來最高。

美元兌日元重貶至一周低位，挫近 1.5% 至 135.61 日元。

商品貨幣齊步走強，澳幣兌美元升 1.7% 至 0.6854 美元，紐元兌美元漲 1.3% 至 0.6464 美元，美元兌加幣貶 0.6% 至 1.3549 加元。

截至台灣時間周三 (14 日) 約 6:00 價格：