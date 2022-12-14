港交所擬推「港幣-人民幣雙櫃台模式」 明年上半年上路

港交所宣布旗下證券市場即將推出「港幣 - 人民幣雙櫃台模式」（簡稱雙櫃台模式）與「雙櫃台莊家機制」，以提升股票流動性，縮小兩個櫃台之間的價差，待監管機關批准及市場準備就緒，定明年上半年正式推出。

《證券時報》報導，雙櫃台模式意指同一家上市公司可用港幣計價，也可用人民幣計價，比如港交所的股票目前是港幣計價，將來可能增加一個幣種——人民幣計價的股票。換句話說，投資人既可選擇用港幣購買，也可用人民幣購買這支股票，從而減少匯損。

「雙櫃台莊家機制」，可理解為莊家透過人民幣和港幣兩種選擇，不停買賣同一檔股票，可以港幣買入，人民幣賣出，從而為股票提供流動性，並藉此套利。在港股市場，莊家扮演著重要角色，且是交易所市場流動性重要支撐。

一般而言，證券莊家和特許證券商在香港統稱為「莊家」，而且必須要獲得相應資質。比如，證券莊家至少是要被港交所認可，或者評級在穆迪「A3」以上，或者無論何時，公司實繳股本最少為 5,000 萬港元等值，股東出資最少 1 億港元等值。

香港交易所首席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁說：「推出『港幣 - 人民幣雙櫃台模式』及『雙櫃台莊家機制』，是我們市場發展的重要舉措。配合我們的其他市場舉措，這一安排將有助吸引更多雙櫃台證券在香港上市，與我們現有的中國產品發揮良好的協同效應。香港交易所致力於積極推動人民幣國際化進程和不斷提升香港作為全球領先離岸人民幣中心的地位。」