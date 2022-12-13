〈台幣〉外資落跑 量能放大連2貶收30.724元

美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 即將公布，外資今 (13) 日提款台股百億，新台幣兌美元匯率呈現狹幅整理走勢，在平盤附近遊走，終場小貶 1 分，收在 30.724 元，為連 2 貶，為近 2 周低點，台北及元太外匯市場成交量放大至 17.69 億美元。

新台幣兌美元匯率今天最低來到 30.73 元，貶勢並未進一步擴大，買、賣匯雙方呈現拉鋸，終場以 30.724 元作收，小貶 1 分，台北外匯市場成交金額 12.99 億美元，元太外匯市場成交金額 4.7 億美元。

台股今天開盤小漲，但賣壓逐漸出籠，電子、金融震盪走低，儘管航運、鋼鐵、生技獲得多頭青睞，仍不敵賣壓，加權指數終場下跌 89.63 點，收在 14522.96 點，為近 1 個月來收盤低點。三大法人合計賣超 122.82 億元，其中外資賣超 102.39 億元，為連 2 賣。

Fed 公布利率決議前夕，美國將在周二公布 11 月 CPI 報告，市場預估核心 CPI 較去年同期增長 6.1%，略低於 10 月的 6.3%。不過，投資人對 2023 年可能出現經濟衰退的擔憂加劇，因此削弱了對風險驅動型資產的需求，市場情緒偏弱。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.18%，日元貶值 0.55%，人民幣、新台幣、新加坡幣約貶 0.02%-0.04%，越南盾升值 0.34%，歐元升值 0.24%，韓元升值 0.09%。