晶圓銷售價量齊升！中芯上半年營收增逾5成、毛利率飆升至40%

中芯國際周五（26 日）公布亮眼的上半年成績單，受惠晶圓代工業務推動，上半年營收獲利均大幅成長，營收成長逾 5 成、毛利率飆升至 40%。同時中芯國際預料下半年晶片短缺情形仍未改變，至少會持續到明年上半年，看好未來中長期營運。

中芯國際 (688981-CN) 周五陸股漲 0.98%，收人民幣 40.27 元。

根據財報，中芯國際營收年增 53% 至 37.45 億美元，歸屬上市公司股東淨利報 9.62 億美元，年增 13.6%；歸屬上市公司股東的扣除非經常性損益淨利報 7.98 億美元，年增 119.9%；毛利率為 40.1%，較去年同期成長 13.3 個百分點；淨利率報 32%，年減 1.7 個百分點；基本每股獲利報 0.12 美元，略高於去年同期的 0.11 美元。

圖：中芯國際

圖：中芯國際

對於上半年業績，中芯國際表示營收成長主要是由銷售晶圓數量增加、平均售價上升與產品組合變動所致。8 吋晶圓上半年銷售數量成長 12% 至 372.7 萬片，去年同期為 330.4 萬片，平均售價由去年同期的 678 美元成長至 938 美元。不過 12 吋晶圓仍是中芯國際的主要營收來源，占比逾 67%，高於去年同期的 62.9%。

展望下半年，中芯國際表示，下半年智慧手機仍在消化庫存，消費電子需求疲軟，但結構性短缺情況仍將繼續，汽車電子、綠能、工業控制等領域需求依然保持穩健成長。

該公司稱，目前來看，這一輪周期調整至少要持續到明年上半年，何時結束要看接下來宏觀經濟走勢、消費端需求恢復節奏以及行業去庫存情況。

中芯國際認為，積體電路行業需求與全球區域化趨勢不變，雖然短期有調整，但本土代工製造長期邏輯不便，對中、長期成長依然充滿信心。

擬在天津擴 12 吋廠 投資 75 億美元

中國晶片製造商中芯國際同日表示，在天津簽署 12 英寸晶圓代工廠生產線的框架協議，註冊資本為 50 億美元，計劃投資 75 億美元。

據悉，中芯國際與天津市西青經濟開發集團有限公司和天津西青經濟技術開發區管理委員會共同訂立並簽署《中芯國際天津 12 英寸晶圓代工生產線項目合作框架協議》，規劃建設產能為 10 萬片 / 月的 12 英寸晶圓代工生產線。

該產線可提供 28 奈米到 180 奈米不同技術節點的晶圓代工與技術服務，此外中芯國際擬通過全資子公司在西青開發區全資設立西青新公司，註冊資本為 50 億美元，該投資計畫總額為 75 億美元。