高盛：市場供應充足 明年第一季歐洲天然氣價格將跌30%

高盛 (Goldman Sachs) 預計，隨著整體市場供應逐漸充足，未來幾個月歐洲天然氣價格可能將下跌約 30%。

代表歐洲基準的荷蘭 TTF 天然氣價格繼續飆升，歐洲天然氣價格週二 (1 日) 達每兆瓦時 (MWh) 120 歐元。高盛預計，至 2023 年第一季，價格可能將降至每兆瓦時 85 歐元。

這與今年 8 月份的價格水準出現巨大落差。當時，俄羅斯入侵烏克蘭，隨後導致歐洲出現能源危機，使歐洲天然氣價格衝上每兆瓦時 340 歐元的歷史新高。

高盛指出，近期歐洲天然氣價回落源於幾個因素，今年冬季歐洲天然氣儲備基本已經充足、今年歐洲秋冬氣溫比預期的要暖和，液化天然氣 (LNG) 將供過於求。

國際能源署 (IEA) 的數據顯示，歐洲今年冬天的天然氣儲蓄量已達約 90%。此外，各國政府也推出了應對政策來補貼人民帳單，歐洲今年有望安然度過危機。

高盛分析師在報告中表示，歐洲天然氣價格明年第一季將下降至 85 歐元，但是隨後會在夏天大幅回升。到 7 月底，價格將飆升至略低於每兆瓦時 250 歐元。

石油巨擘 BP 執行長 Bernard Looney 日前也表示，歐洲在今年也許能夠安然度過市場所擔憂的能源危機。但是他警告，歐洲在明年冬季恐怕才真正需要擔憂。

義大利石油集團 Eni 執行長 Claudio Descalzi 也表示，問題不在於今年冬季，明年冬季才是，因為到時候俄羅斯天然氣供應恐怕將會中斷，有可能會大減 98% 甚至是歸零。