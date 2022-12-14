〈能源盤後〉氣溫轉寒、通膨縮小 原油收登一周多高點

原油期貨價格周二 (12 日) 收在一周多以來最高點，係因美國天氣預報氣溫降低，提振能源需求前景。同時，美國通膨指數低於預期，令美元承壓。

同時，石油價格持續自這兩方面獲得支撐力：Keystone 管道關閉、中國放寬防疫限制 (預計需求增加)。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.22 美元或 3%，收每桶 75.39 美元，創下最近月期貨價格自 12 月 5 日以來最高收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.69 美元或近 3.5%，收每桶 80.68 美元，同樣收登一周多高點。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 3.8%，收每加侖 2.1609 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.2%，收每加侖 3.0922 美元。

1 月交割的天然氣價格上漲 5.3%，收每百萬 Btu 6.935 美元，自盤中高點 7.105 美元回落。

市場推動力

在上周 Brent 和 WTI 原油價格挫逾 11%，觸及近一年低點後，原油周一終於反彈，周二擴大此反彈幅度。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，周二油價和天然氣價格已在反彈中，又因氣溫轉低和北美暴風雨，以及中國經濟重啟的相關臆測增添支撐力。

氣溫下降可能會提升取暖燃料需求，例如天然氣和熱燃油，後者為原油提煉的產品。

Cieszynski 表示，原油漲勢因其他大宗商品上漲而加速，以及美國通膨數據發布後引發美元拋售，助長以美元交易的原油漲勢。

美國周二公布，11 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.1%，低於預期。根據《華爾街日報》調查，經濟學家先前預期 CPI 將上升 0.3%。通膨年率則自前月的 7.7% 下降至 7.1%，為 2021 年底以來最低水準。

Keystone 管道持續關閉，上周該油管破裂，導致約有逾 1.4 萬桶的原油外洩至堪薩斯州。該管道的加拿大運營商 TC Energy 尚未提供重啟管道的時間表。Keystone 油管每日自加拿大向庫欣輸送約 60 萬桶原油，並連接到另一條通往墨西哥沿岸的油管。

其他方面，中國放寬新冠防疫限制被視為市場正面因素。俄羅斯警告，俄油限價每桶 60 美元與 Brent 油價相比折扣太大，此做法可能會促使他們切斷出口。

一些分析師對此波反彈力道持懷疑態度，認為中國放寬防疫限制帶來的反彈力道可能短期內會因確診人數激增而遭削弱，同時俄羅斯切斷原油出口的意願也令人質疑。

Ipek Ozkardeskaya 表示：「我認為這三大因素激起的油價反彈可能只是暫時的，且為尋求油價跌破每桶 70 美元的中期空頭提供有趣的頂部拋售機會。」

「俄羅斯目前沒有受到每桶 60 美元限價措施的傷害，美國供應將恢復，而中國經濟重啟可能不會那麼順利，因為確診人數會增加。」該分析師寫道。

另外，石油輸出國組織 (OPEC) 周二發布月報，維持今明兩年石油需求增長預測不變。OPEC 預計 2022 年需求將增長 250 萬桶 / 日，而 2023 年需求增長 220 萬桶，與 11 月的估值相同。

與此同時，能源資訊署 (EIA) 周三將發布上周美國石油供應數據，根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應減少 350 萬桶、汽油庫存增加 320 萬桶，以及蒸餾油供應增加 250 萬桶。