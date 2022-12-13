暴雪娛樂尋找新合作夥伴 繼續在中國提供魔獸世界遊戲服務

暴雪娛樂 (ATVI-US) 正與潛在合作夥伴就繼續在中國提供其熱門的《魔獸世界》遊戲進行談判，因為它與中國遊戲巨頭網易 (NTES-US) 的合作協議即將結束。

根據暴雪周二 (13 日) 在中國社交媒體平台微博上發布的一封公開信的谷歌中文翻譯，魔獸授權經營總經理海特 (John Hight) 說，該公司「目前正在與全中國服務區的一些新的潛在分銷合作夥伴進行談判」，「這個過程將繼續下去，直到我們找到合適的解決方案。」

暴雪上月表示，在未能與網易續約後，將自 2023 年 1 月起停止在中國為魔獸世界和其他遊戲提供服務。該協議於 2008 年 8 月首次簽署，允許暴雪在中國提供魔獸世界；該遊戲在中國廣受歡迎。

魔獸世界是一款大型多人線上遊戲，玩家扮演自己的角色，展開各種任務並與怪物戰鬥。

中國玩家擔心一旦暴雪與網易的合作結束，他們的遊戲數據將被刪除。

為了安撫中國玩家，海特說：「《魔獸世界》團隊正在努力開發一項功能，讓用戶可以在遊戲於 1 月 23 日關閉前，轉移遊戲角色、道具和遊戲內貨幣艾澤里特 (Azerites)。」「用戶可將遊戲進度儲存在個人設備中。」

他沒有說明暴雪是否計畫為其在中國的其他遊戲尋找其他經銷合作夥伴；這些遊戲包括《爐石傳說》、《星際爭霸》和《暗黑破壞神 III》。

暴雪與網易的是著西方遊戲加盟經營權在中國市場取得成功的最重要例子之一。它現在將在 14 年合作後結束。

去年 11 月，網易 CEO 丁磊表示，暴雪和網易在尋求續簽協議時「在關鍵條款上存在重大分歧」。