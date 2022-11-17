暴雪娛樂宣布將停止合作 網易股價應聲暴跌近15%

網易 (09999-HK) 股價周四（17 日）盤中暴跌近 15%，利空是暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）宣布將結束雙方長達 14 年的合作關係，暫停中國多數遊戲服務。

暴雪娛樂周四說，與網易的授權協議，將在明年 1 月 23 日到期，將暫停在中國的大部分暴雪遊戲服務，包括《魔獸世界》、《爐石傳說》、《守望先鋒》《星際爭霸》、《魔獸爭霸 III：重置版》、《暗黑破壞神 III》、《風暴英雄》。暴雪娛樂也將在未來幾天停止遊戲銷售。

暴雪娛樂表示，雙方未達成符合暴雪營運原則和對玩家、員工承諾的續約協議，網易股價周四應聲重挫近 15%，目前跌勢收斂至 12.65% 至 99.40 港幣。

《科創板日報》報導，網易對此表示：「一直在盡最大努力和動視暴雪談判，希望推進續約。經過長時間的談判，我們仍然無法就一些合作的關鍵性條款與動視暴雪達成一致。我們非常遺憾動視暴雪在今天先行宣布了停止合作，我們將不得不接受此決定。」

彭博報導，不願具名人士透露，除了財務條款，網易續約的關鍵癥結，在於知識財產權和對中國數百萬玩家數據的掌控。

美中關係日益緊張，導致用戶數據成為一個棘手問題。例如，美國政界批評短影音平台 TikTok 具有國安威脅。

如果暴雪娛樂不尋找替代合作夥伴，就不能繼續推動在中國的業務。目前外界不清楚該公司是否與騰訊等中國業者談判。