恩智浦與台達電策略結盟 開發新世代車用平台

恩智浦半導體 (NXPI-US) 今 (13) 日與台達電 (2308-TW) 簽署合作備忘錄，雙方將合作開發下一代電動車平台，包括馬達驅動器和電源轉換領域。

恩智浦表示，台達電將運用恩智浦車用技術與產品及在功能安全和資安方面的知識，推動車輛電氣化架構創新和應用平台，同時雙方宣布設立聯合實驗室，聚焦加速推出電氣化產品，開發以恩智浦微控制器為基礎的應用，支持安全處理、網域和區域控制、電動車控制及智慧致動。

恩智浦認為，電氣化是推動汽車產業創新的關鍵之一，包括車輛架構、先進駕駛輔助和擴展軟體 (SDV)，隨著電動車普及率持續增加，並獲得政策與政府立法支持，將降低對環境的汙染及對進口燃料的依賴。

不過，電動車仍存在基礎障礙，包括高昂的電池生產成本、有限的行駛距離與漫長的充電時間，恩智浦也期望透過汽車平台減少技術障礙，幫助 OEM 廠商和一線供應商面對挑戰。

台達電副總裁暨電動車方案事業群總經理唐修平表示，台達為創造更好的未來，提供創新、潔淨、和節能解決方案，聚焦應對全球氣候變遷的技術，在車用業務，將透過雙方合作，推動電動車平台包含馬達驅動器和電源轉換平台，並推廣到新市場。

恩智浦全球銷售執行副總裁 Ron Martino 指出，此次雙方合作將繼續推動全球汽車電氣化，尤其轉型需要產業尖端人才合作與多樣的電氣化產品，包含最先進的處理器、微控制器、電池管理系統 (BMS) 和電動車電源管理及驅動系統。