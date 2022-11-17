暴雪合作關係終止 網易：不會對業績造成實質影響

暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）和網易（NetEase）周四（17 日）宣布雙方中止長達 14 年的合作關係，暴雪娛樂旗下《魔獸世界》、《爐石傳說》、《暗黑破壞神 3》等系列遊戲將在明年 1 月 24 日暫停中國服務。

暴雪娛樂僅表示無法與網易達成符合其「經營原則和玩家及員工的承諾」協議，此外並未透露更多細節。消息一出後中國玩家哀鴻遍野，而網易 (9999-HK) 香港股價也重挫 9.05%，收每股 103.50 港元；網易 (NTES-US) 美股盤前上漲 0.80%，每股暫報 71.90 美元。

網易隨後聲明表示，對暴雪娛樂宣布的消息感到遺憾，同時也證實兩家公司無法就關鍵合作條款達成共識，並且表示遊戲授權協議將於明年 1 月 23 日到期。

不過網易強調合作結束不會對業績造成實質性的影響，並稱暴雪娛樂的遊戲在其 2021 年和 2022 年前 9 個月的總淨營收和淨利中所占比例為低個位數。

值得注意的是，網易表示近期與暴雪娛樂聯合開發的《暗黑破壞神 永生不朽》（Diablo Immortal）受單獨的長期協議保護，因此不會受雙方停止合作而終止服務。

網易 Q3 營收年增 10% 優於預期 遊戲、雲端音樂業務穩定成長

網易同日也公布 2022 會計年度第三季財報，營收、毛利均優於分析師預期，其中遊戲業務和雲端音樂業務持續穩健成長。

財報顯示，網易第三季（截至 9/30）營收年增 10.1% 至人民幣 244 億元（以下單位皆同），毛利年增 16.4% 至 137 億元，雙雙優於分析師預估的 243.6 億和 133.2 億元。不過上季營運費用成長至 90 億元，年增 12%。

按業務劃分，網易第三季遊戲與相關增值服務淨收入年增 9.1% 至 187 億元，毛利率為 65%，高於去年同期和第二季的 61.3%、64.9%；雲端音樂業務收入報 24 億元，年增 22.5%，毛利率為 14.2%，表現較第二季 13% 與去年同期的 2.2% 亮眼；有道營收報 14 億元，年增 1.1%；創新及其他業務營收成長 13.6% 至 20 億元。