傳中國擬斥逾人民幣1兆元扶植半導體業 邁出晶片自給自足第一步

路透周二（13 日）援引三位知情人士消息報導，中國正在制定一項超過人民幣 1 兆元的半導體產業扶持計畫，此為朝晶片自給自足邁出重要的一步，也是為對抗美國減緩其半導體產業發展的舉措。

據悉，中國政府計劃推出未來 5 年規模數一數二大的財政激勵計畫之一，主要以補貼和稅收抵免的形式促進國內半導體生產和研究活動，而且該計畫最快可能在明年第一季實施。

知情人士表示，大部分財政援助將用於補貼中國企業購買國內半導體設備，主要是半導體晶圓廠，另外這些公司將有權獲得 20% 的採購成本補貼。中國想透過透過這項激勵計畫，加強對晶片企業建設、擴建或現代化國內製造、組裝、包裝和研發設施的支持。

值得注意的是，知情人士透露中國項最新計畫包括對國內半導體行業的稅收優惠政策，並點出受益者將是該國半導體產業的國有和私營企業，特別是大型半導體設備公司，如北方華創 (002371-CN)、中微公司 (688012-CN)、瀋陽芯源 (688037-CN)。中國國務院新聞辦公室對此消息並未立即回應置評請求。

中國當局扶持半導體產業一攬子計畫消息傳出後，香港上市的中國晶片股勁揚，中芯國際 (0981-HK) 上漲 9.65%，每股收 18.18 港元、華虹半導體 (1347-HK) 飆漲 17.42%，每股收 31 港元。

路透報導指出，正如分析師所期待般，這意味著中國將更直接塑造晶片產業的未來，由於對晶片需求的飆升，晶片已成一個地緣政治熱點，而北京方面更將其視為技術實力的基石。