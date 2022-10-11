仁寶智慧長照布局跨大步 AIoT應用導入北門長照中心

電子大廠仁寶 (2324-TW) 今 (11) 日表示，2019 年創立的仁寶 i 照護品牌，至今已輔導超過千家長照機構資訊化及智慧化，今年更進一步與日本元氣集團所屬的子公司台灣元氣村長照社團法人、台南市政府合作，將仁寶 i 照護系統及人工智慧物聯網科技導入台南北門長照中心。

仁寶副總徐睿鈞表示，元氣集團投入日本長照服務近 30 年，在日本經營超過 80 家長照機構，這次仁寶、元氣集團、台南市政府的合作，將是智慧科技、專業照護與社會福利的完美結合，希望未來進一步將成功經驗複製到台灣各地，攜手政府、產業一同協助國人能安心在地養老。

根據內政部及衛福部資料指出，台灣國人平均壽命 81.3 歲，不健康餘命 8.04 年，4 成照顧者自己就是 65 歲以上老人，隨著台灣即將邁入超高齡社會，長照需求量大增，但對比長照人力資源不足，估未來 3- 5 年缺額就高達近 7 萬人，對整體經濟、照護產業負擔日益加重。

仁寶創立仁寶 i 照護品牌，期望透過科技輔助，減少照護人員負擔，並提升照護人員相關技能，使其能提供長者更細緻化的精準照護，在 COVID-19 疫情期間也協助 25 萬人次的長照人員完成數位教育及能力升級。

仁寶大健康事業布局不停歇，8 月也正式與新北市政府衛生局簽立「新北市瑞芳區醫療長照設施大樓 BOT+BTO 案」投資契約，將攜手醫療生態系夥伴，共同新建一座地上 9 層、地下 1 層樓的醫療長照設施大樓，預計 2026 年完工啟用。