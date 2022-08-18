仁寶擴大布局港都 亞灣5G AIoT研發中心下月啟用

代工大廠仁寶 (2324-TW) 近年以台灣做為研發創新基地發展多元化事業，今 (18) 日宣布位在高雄亞灣台壽大樓的仁寶 5G AIoT 研發中心，將在 9 月初正式啟用，仁寶董事長許勝雄表示，期待企業與城市發展共享、共榮，也期許未來培育更多南台灣創新人才，建構仁寶高雄逾千人的研發團隊。

仁寶在 2019 年正式成立高雄分公司，投入智慧醫療布局，包括落實 Stampede 智能運動地墊，推動市民運動，2020 年更與高雄市政府簽署合作備忘錄，導入仁寶 i 照護系統，加速長照機構資訊化，今年旗下瑞寶生醫則與高醫共同合作打造南台灣最大的細胞治療實驗室。

除智慧醫療領域外，仁寶近年也積極在高雄建構創新研發團隊，旗下電腦事業群 (PCBG) 今年 7 月正式設立高雄研發中心，布建先進研發團隊，仁寶資深副總經理李盛宏指出，高雄研發中心將開發商用、消費、教育、電競筆電、平板等終端裝置，並研發次世代晶片應用平台、WiFi-7、前瞻軟體應用、熱流散熱整合等創新技術。

仁寶說，高雄亞灣 5G AIoT 研發中心啟用後，將以 5G 技術平台為主軸，串聯智慧醫療、先進研發、智慧物聯網等多元應用發展，近年也深化與高通 (QCOM-US) 等夥伴合作，強化 5G 應用布局，並預計明年在高雄亞灣舉辦全球首創 5G 專網無人機飛行競賽活動。

營運方面，仁寶認為，受總體經濟、終端需求疲弱影響，估第三季筆電出貨將季減 1-3%，非個人電腦部分則相對持穩，估出貨季增雙位數，整體下半年營收會比上半年好，毛利率、營益率目標也力拚成長，但由於客戶下修出貨狀況比預期嚴重，估今年筆電出貨將年減 20%。