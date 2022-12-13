談巨大延展票期 會計師：正常協商並非延票或換票

市場傳巨大 (9921-TW) 協調供應鏈夥伴延展 12 月起未來約 3 個月的供貨付款票期，具會計師資格的證券分析師張陳浩指出，此事件純屬正常買賣雙方協商未來交易付款條件，也不是對已交付貨款票據要求延後支付，只是市場對「延票」認知太過敏感與沉重。

巨大今日股價重挫 8.04%，以 206 元作收，盤中出現高達 6000 張成交大量。以三大法人買賣動向來看，外資賣超 263 張、投信買超 203 張、自營商賣超 27 張。

巨大也發布重訊指出，今年下半年起，過去 2 年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，加上主要市場進入冬天銷售淡季，一般車款庫存攀升，供應鏈紊亂狀況仍未緩解。

巨大坦言，面對大環境逆風，身為自行車產業大廠與品牌，將與供應鏈夥伴共同承擔，分散風險與積極處理庫存，設法與協力夥伴攜手在幾個月內，將供應鏈理順回歸常態，是不可懈怠的責任。

巨大並指出，在短期整理恢復期間，發函懇請供應鏈夥伴能協助延展票期，共同度過銷售淡季。深刻感謝每一位協力夥伴，包括日本大廠彈性配合，積極調整訂單或貨款。因整體市場趨緩所造成的庫存壓力，預計 2023 年上半年可逐步回歸正常庫存水位。

巨大強調，分別於今年 6 月與 11 月 24 日完成可轉換公司債 40 億元與現金增資募集 27.5 億元，在優先償還銀行借款後，公司目前現金與銀行額度仍充足無虞，營運資金正常。長期而言，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，自行車市場的長期發展與前景依然明朗可期。

巨大 2022 年前 11 月營收 864..28 億元，年增 14.56%，並已超越 2021 年全年的 818.4 億元，全年營收確定將改寫歷史新高，同時，巨大鎖定以 E-Bike(電動輔助自行車)、女性自行車市場及周邊零組件產品的銷售，為主要成長動能。

巨大 2022 年 11 月營收爲 76.07 億元，月減 4.19%，年增 8.52%，累計前 11 月營收 864..28 億元，年增 14.56%。

巨大 2022 年的前三季營收 708.74 億元，毛利率 23.25%，年減 1.46 個百分點，稅後純益達 56.3 億元，年增 16.5%，每股純益 15.01 元。