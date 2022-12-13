鉅亨美股雷達：市場關注CPI數據 蘋果稱已在日本投資逾千億美元

美股重要看點：

投資人關注即將公布的 11 月 CPI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.60%。美股期貨週二 (13 日) 上升，道瓊期貨漲 0.36%，標普 500 期貨漲 0.37%，那斯達克 100 期貨漲 0.44%。

美國消費者物價指數 (CPI) 將在周二 (13 日) 盤前公布，分析師預估，11 月 CPI 升幅正在趨緩，強化通膨觸頂的說法，但明年能否繼續降溫，主要取決於三項因素：核心食品價格、房租房價走勢，以及包括服務業在內的工資成長。

美國通膨已飆升到 40 年高點，在 6 月攀抵 9.1%。根據分析師的預測中位數，11 月 CPI 可能年增 7.3%，較 10 月的 7.7% 進一步收斂，月升幅估為 0.2%。

若不計食品和能源，華爾街預測 11 月核心 CPI 年升 6.1%、月升 0.3%。高盛、摩根士丹利預測的月升幅也是 0.3%，摩根大通的預測為 0.4%。

包含 Andrew Tyler 在內的小摩團隊為旗下客戶進行情境分析，他們認為，若美國 11 月 CPI 年增率低於 6.9%，可望帶動標普 500 指數上漲 8% 至 10%，這將使該指數自 10 月低點的漲幅擴大到 20% 以上，結束為期 12 個月的技術性熊市。

小摩分析團隊表示，最有可能的情況是 11 月 CPI 年增率介於 7.2% 至 7.4% 之間，這將使標普 500 指數上漲 2% 至 3%。CPI 接近或高於前值 (即 7.7%) 將帶來麻煩，小摩預測，一旦 CPI 年增率超過 7.8%，標普 500 指數可能下跌 5%。

Tyler 說：「在 1 月中旬財報季開跑前，CPI 數據將決定市場動向和漲跌幅度。股票部位沒那麼清淡，但仍處在歷史低點，投資人似乎認為這次的報告將符合預期或是略為鴿派。」

標普 500 指數周一上漲 1.4%，與此同時，VIX 也上漲超過 2 個點至 25 上方。這不僅違背兩者通常反向的關聯，而且同向躍升的幅度，也達到自 1997 年以來新高。

一些市場人士，將這一波動歸因於 VIX 的變化無常，但更多人相信，這是投資者躁動不安的跡象。Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 認為，未來幾天多個事件可能引發波動。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 11 月 CPI 年增率 (%)，預估 7.3，前值 7.7

美國 11 月 CPI 月增率 (%)，預估 0.3，前值 0.4

美國 11 月核心 CPI 年增率 (%)，預估 6.1，前值 6.3

美國 11 月核心 CPI 月增率 (%)，預估 0.4，前值 0.3

重要個股動態：

路透周一（12 日）援引知情人士消息報導，微軟正在尋求解決歐盟對其商業行為的反壟斷擔憂，該擔憂是由 Salesforce 的辦公即時通訊軟體 Slack 的投訴所引發。據悉微軟已做出初步讓步，但對此拒絕置評。

這一舉動也凸顯微軟更傾向和監管機構共同解決問題，而非如過去一樣與後者較勁過去十年，微軟因所謂的搭配銷售（Tie-in Sale）作法而遭歐盟開罰 22 億歐元（合 23 億美元）。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 本周訪問日本，並參觀其半導體行業的中心。蘋果周二 (13 日) 表示，在過去 5 年中，蘋果在其日本供應鏈上投資了超過 1000 億美元。

與此同時，蘋果在一份聲明中表示，自 2019 年以來，它已將在日本供應商的支出增加了 30% 以上，其供應網路覆蓋了近 1000 家公司，包括了跨國公司以及家族企業。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國製藥商輝瑞公司 (Pfizer) (PFE-US) 面臨新冠病毒疫苗需求潛在的下滑與專利保護將到期，預估未來營收可能急遽下降，但該公司周一 (12 日) 表示，到 2030 年，其 mRNA 疫苗業務的全球年營收可望達到 100 億至 150 億美元，緩解大眾對其未來的擔憂。

輝瑞今年營收預計超過 1000 億美元，是疫情前銷售水準的 2 倍，歸功於新冠病毒疫苗和新冠口服藥 Paxlovid 的強勁銷售。

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PFE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨