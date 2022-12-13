〈焦點股〉瑞磁營運報捷 亮燈鎖住突破短均

瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 受惠客戶檢測試劑機台設備、腸炎與呼吸道檢測試劑出貨暢旺，11 月、前 11 月營收雙創新高，明年有望續拚成長，激勵今 (13) 日股價跳空鎖在漲停價 31.5 元，委買張數約 2600 張，突破短均。

瑞磁營運模式採取平台授權與體外診斷試劑 (IVD) 的雙軌策略，其中 IVD 方面，除了持續拓展既有產品外，明年開始陸續推出新產品上市；真菌特異性分析試劑 ASR 預計明年下半年會先推廣至科研 RUO 市場，相較傳統檢測要花 2-6 周，該產品藉由 PCR 方法只需要數小時即可完成。

性傳染病檢測 STI 同樣預計明年下半年上市，後續還會結合抗藥性基因檢測試劑，由於複雜性更高，預計需要花 10 個月時間進行開發，最快 2024 年上半年亮相，將搶 10 億美元市場。法人預期，多項產品挹注下，瑞磁明年全年試劑業績有望年增超過 6 成。

平台授權方面，瑞磁兩大客戶分別為 Idexx(愛德士) 與中國麗珠試劑公司；Idexx 累計裝設 149 個機台，預計明年在澳洲、歐洲擴增實驗室，不過明年出貨量會降低，中國麗珠受惠取得當地多個醫院標案，預計今年銷售額上看人民幣 2000 萬元、明年倍增至 4000 萬元。

瑞磁 11 月營收 0.58 億元，月增 81.5%、年增 31.9%；前 11 月營收 3.58 億元。年增 25.1%。