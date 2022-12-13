桓鼎-KY發行1億元CB完成募集 12/14掛牌交易

由建材業跨入公共工程及電力能源產業的桓鼎 - KY(5543-TW)，將辦理 3.16 億元籌資，為掛牌以來最大規模市場籌資，在財務結構進行改善後，將有助後續擴大經營能源事業規模，同時，第一筆無擔保可轉換公司債 (CB)1 億元已完成募集，將在明 (14) 日掛牌交易，轉換價訂爲 55 元。

桓鼎 - KY 本次市場籌資案將同時辦理現金增資及發行兩筆無擔保可轉換公司債 ，其中桓鼎 - KY 擬辦理發行 2000 張現增股，暫訂每股 58 元溢價發行，募集 1.16 億元，另發行兩筆無擔保可轉換公司債各募集 1 億元，桓鼎 - KY 指出，籌資目的在償還銀行借款及充實營運資金，以強化財務結構與降低負債比率。

桓鼎 - KY 今年前三季稅後虧損 819 萬元，每股虧損 0.22 元，主要是今年以來面臨中國疫情封城，與整體大環境震盪導致經營成本提高，桓鼎 - KY 除發展能源產業力拚轉型，也將力守旗下各事業體穩定營運基本盤。

桓鼎 -KY 完成投資設立 100% 子公司「桓鼎能源」，作為整合集團未來儲能牆（Energy Wall）量產、銷售、服務、及技術升級主要角色，並持續發展「儲能」及「用能」新型態業務。將在「儲能」及「用能」領域上導入更多新型態業務，更將啟動電動自行車系統套件業務，挹注新成長動能。

桓鼎 - KY 中國金屬建材鎮江新廠進入試產、近期標下多項中國公共工程內裝案，同時取得國際大廠的金屬天花標準板訂單，可帶動未來新廠產線稼動率，在手訂單逾人民幣 5000 萬元，隨著營造工程新案開工，第四季將逐步邁入認列高峰期，在手工程量逾 17.8 億元。