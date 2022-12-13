〈光陽董座訪談〉電動機車明年銷量拚數倍增 2024年挑戰第一

光陽董事長柯勝峯指出，今年旗下 Ionex 換電站預計達 2000 座，明年力拚至少要達到 2500 座，成為全台站數最多、密度最高的換電站，並強調銷售轉折點已開始發生，預估今年電動車款銷量約 5000 台，明年要看到數倍成長、坐二望一，目標 2024 年挑戰銷售冠軍，長期更成為第一家電動機車獲利的業者。

柯勝峯表示，為解決電動車主常見的里程焦慮問題，明年 Ionex 換電站有望再較今年增 25% 至 2500 座，成為全台密度且站數最多的換電系統，且滿電率可達 99%。

他指出，從上半年市調發現，過去消費者在購買電動機車時，並未將光陽納入選項，但隨著能見度提升，口碑行銷有成，「只要消費者拿我們的車和同業來比，光陽脫穎而出的機會就會很高」。

柯勝峯強調，光陽電動機車已歷經前期創建階段，在經過起飛期後，轉折點開始發生，因此明年銷量有望達數倍成長。

柯勝峯不諱言，車子本身並不難做，20 年前就已具備相關技術，問題是在換電系統需大量資金投資，需思考如何讓網絡經營成為可行的商業模式，有信心成為電動機車換電業第一家獲利業者。

除了在國內市場與競爭同業正面對決，柯勝峯看好東南亞市場的發展空間，疫情期間已有策略夥伴在討論合作中，預料明年就會有具體成果。

而在同業 Gogoro 赴美掛牌後，柯勝峯也不排除未來電動車營運事業掛牌可能性。