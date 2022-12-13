盤中速報 - 巨大(9921)股價殺至跌停，跌停價202.0元，成交809張

巨大(9921-TW)13日09:02下跌22元，股價跌停報202.0元，委買1張、委賣11張，成交809張。
主要業務為自行車及零配件製造、加工與銷售。所屬產業為其他業，相關其他類指數近5日下跌1.1%。
巨大(9921-TW)近5日股價下跌3.66%，台灣加權指數下跌2.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-58 張
- 外資買賣超：+342 張
- 投信買賣超：-287 張
- 自營商買賣超：-113 張
- 融資增減：+92 張
- 融券增減：+56 張
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