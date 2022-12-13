〈台股盤前〉美股四大指數收紅可望迎反彈 關注利率決策

台股 12 日受電子權值、金融類股拖累下，終場下跌近百點摜破月線，不過美股四大指數在市場對 CPI 數據、Fed 會議轉趨樂觀下，全數收漲，其中，道瓊大漲近 530 點，台股電子盤也彈近百點，今 (13) 日可望出現反彈，不過仍須關注美國 Fed、台灣央行本周將釋出的利率決策。

美股四大指數 12 日開低走高，隨市場預期通膨指數將逐步放緩下，道瓊指數終場大漲 528.58 點或 1.58%，收在 34005.04 點，費城半導體指數漲幅更達 2.14%，上揚 58.2 點收 2779.2 點，那斯達克指數、標普 500 指數漲幅也落在 1% 之上，不過台股 ADR 中，台積電 (TSM-US) 以小跌作收、聯電 (UMC-US) 則上漲 1.5%。

盤面焦點，全球自行車龍頭巨大 (9921-TW) 傳出因自行車庫存積壓，可能進一步引發的現金流動不足的窘況，而公司也在近日發函給協力廠商，協調延長票期 45 天，引發市場關注，對此，巨大 12 日回應指出，目前公司營運無虞，請外界無須擔心，不過此一消息也凸顯產業流動性壓力正逐步浮現。

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪 12 日以台北市電腦公會理事長身分出席活動指出，通膨目前看起來有稍微緩解，但還沒回到正常水準，雖然景氣仍取決於疫情、通膨與戰爭狀況，但面板業今年已到非常低的谷底，相信未來只會更好、不會再下修，並透露友達明年一定會敲定美國廠計畫。

另一方面，中國在多地爆發抗爭事件後，近日開始逐步放寬防疫限制、實施解封，但接踵而來的搶藥潮，其中，中國「新十條」大幅放寬防疫規定，讓民眾掀起藥品搶購潮，歐洲也面臨抗生素缺貨問題，成生醫製藥族群一大利多，昨日包括中化、中化生、生達、健亞、南光、松瑞藥、永日等 7 檔製藥股皆標上漲停價位。