電金摜壓 台股翻黑跌89點收14522點 創近1個月收盤新低

市場關注美國 11 月 CPI 報告及 Fed 利率決策會議，台股今 (13) 日多頭陷入觀望，電子股走軟，金融股湧現賣壓，雖然航運表現有撐，鋼鐵、生技也成為盤面多頭指標，但午盤跌幅逐漸擴大，加權指數終場下跌 89.63 點或 0.61%，收在 14522.96 點，收盤為近 1 個月來低點，成交值 1885.9 億元。

櫃買指數終場下跌 1.14 點或 0.61%，收在 186.29 點，成交值 601.24 億元。上市櫃成交值合計 2487.14 億元。

電子族群後繼無力，台積電早盤在平盤附近拉鋸，午盤後賣壓出籠，終場收跌近 1%，以 471.5 元作收；鴻海、國巨、瑞昱、日月光投控等權值股震盪走弱；ABF 載板三雄遭到調節，南電大跌近 4%，欣興、景碩重挫 1-2%。

航運股方面，陽明在法說會上釋出小旺季報到等利多，帶動股價走揚逾 2%，萬海也上漲逾 1%，長榮則小漲作收。金融股震盪走弱，永豐金下挫逾 2%，玉山金、華南金、元大金、第一金、兆豐金等均跌逾 1%。

冬季進入流感旺季，加上中國防疫鬆綁，掀起搶藥題材，感冒藥、抗生素大缺貨，使得生技股持續吸引資金進駐，中化、生達、南光、雃博、亞諾法、永日、健亞、太景 *-KY、松瑞藥、杏一、強生、益得、ABC-KY 等多檔均攻上漲停，上市櫃生醫指數分別上漲 1.18%、0.4%。

中國寶鋼宣布調漲明年 1 月盤價，是 9 個月來首見，也為國內鋼市注入強心針，今日買盤搶進鋼鐵股，中鴻、威致、海光、佳大、燁興等亮燈漲停，中鋼一度上漲逾 1%，終場漲勢收斂，燁輝、志聯、中鋼構、彰源等同步勁揚，上市鋼鐵類股逆勢大漲約 2%，為盤面多頭指標。